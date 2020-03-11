Джо Байден лидирует на первичных выборах в штатах Миссисипи, Миссури и Мичиган

Еще по трем штатам, где определяют выборщиков на партийном съезде, результатов пока нет. За право стать кандидатом в президенты от Демократической партии бывший вице-президент США борется с сенатором Берни Сандерсом. У Байдена на данный момент 690 делегатов, у Сандерса – 574.