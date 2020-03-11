Джо Байден лидирует на первичных выборах в штатах Миссисипи, Миссури и Мичиган

Еще по трем штатам, где определяют выборщиков на партийном съезде, результатов пока нет. За право стать кандидатом в президенты от Демократической партии бывший вице-президент США борется с сенатором Берни Сандерсом. У Байдена на данный момент 690 делегатов, у Сандерса – 574.
2020-03-11T04:17:00+03:00
2020-03-11T04:17:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:17, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…