Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»

Ранее в центре имени Хруничева сообщили о технических неполадках только одной ракеты. Из-за это вывод на орбиту двух спутников «Экспресс» перенесли с конца марта на май. Но газета «Ведомости» пишет, что дефекты были обнаружены и в «Протоне», который предназначен для запуска научной миссии ExoMars-2020 на Марс в июле. По словам источника издания, были перекалены крепежные болты, что повлияло на их прочность.