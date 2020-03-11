Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»

Ранее в центре имени Хруничева сообщили о технических неполадках только одной ракеты. Из-за это вывод на орбиту двух спутников «Экспресс» перенесли с конца марта на май. Но газета «Ведомости» пишет, что дефекты были обнаружены и в «Протоне», который предназначен для запуска научной миссии ExoMars-2020 на Марс в июле. По словам источника издания, были перекалены крепежные болты, что повлияло на их прочность.
2020-03-11T04:16:00+03:00
2020-03-11T04:17:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2603218-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:16, 11 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…