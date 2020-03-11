Британский министр по безопасности пациентов инфицирована коронавирусом

Как пишет газета «Таймс», 62-летняя Надин Доррис изолирована и идет на поправку. Издание отмечает, что за последние дни она встречалась с сотнями людей, включая членов парламента, а также посещала прием в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона по случаю Международного женского дня. Ранее во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер. Он был помещен под карантин .
2020-03-11T04:08:00+03:00
2020-03-11T05:35:56+03:00
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04:08, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…