Британский министр по безопасности пациентов инфицирована коронавирусом

Как пишет газета «Таймс», 62-летняя Надин Доррис изолирована и идет на поправку. Издание отмечает, что за последние дни она встречалась с сотнями людей, включая членов парламента, а также посещала прием в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона по случаю Международного женского дня. Ранее во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер. Он был помещен под карантин .