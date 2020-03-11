Госдума в третьем окончательном чтении сегодня рассмотрит законопроект об изменении Конституции

Накануне была внесена поправка об обнулении президентских сроков. Владимир Путин ее одобрил с оговоркой, что нужно решение Конституционного суда. Поправка позволит ему пойти на пятый срок. Накануне у памятника князю Владимиру рядом с Кремлем прошли одиночные пикеты против пожизненного правления Путина.