Госдума в третьем окончательном чтении сегодня рассмотрит законопроект об изменении Конституции

Накануне была внесена поправка об обнулении президентских сроков. Владимир Путин ее одобрил с оговоркой, что нужно решение Конституционного суда. Поправка позволит ему пойти на пятый срок. Накануне у памятника князю Владимиру рядом с Кремлем прошли одиночные пикеты против пожизненного правления Путина.
2020-03-11T04:07:00+03:00
2020-03-11T04:08:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2603214-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:07, 11 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…