Суд в Парагвае отказался выпустить из-под стражи бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньo

Адвокаты просили отпустить его под домашний арест. Известный в прошлом спортсмен и его брат подозреваются в использовании фальшивых паспортов. Как сообщают местные СМИ, задержаны три сотрудника миграционной службы, которые пропустили Роналдиньо и его брата через границу по поддельным документам.
2020-03-11T03:13:00+03:00
2020-03-11T03:13:18+03:00
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03:13, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…