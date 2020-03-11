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03:13, 11 марта 2020

Суд в Парагвае отказался выпустить из-под стражи бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньo

Адвокаты просили отпустить его под домашний арест. Известный в прошлом спортсмен и его брат подозреваются в использовании фальшивых паспортов. Как сообщают местные СМИ, задержаны три сотрудника миграционной службы, которые пропустили Роналдиньо и его брата через границу по поддельным документам.



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