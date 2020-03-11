Мэр Москвы запретил из-за коронавируса проведение массовых мероприятий численностью более пяти тысяч человек

Под ограничения подпадают, в частности, протестные акции и спортивные мероприятия. На трибуны во время футбольных и хоккейных матчей будет ограничено число зрителей. Этим возмутился член исполкома РФС, депутат Госдумы Игорь Лебедев. Он выразил сомнения, что это взвешенные и обдуманные меры, передает сайт Sports.ru.ю.