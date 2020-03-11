Мэр Москвы запретил из-за коронавируса проведение массовых мероприятий численностью более пяти тысяч человек

Под ограничения подпадают, в частности, протестные акции и спортивные мероприятия. На трибуны во время футбольных и хоккейных матчей будет ограничено число зрителей. Этим возмутился член исполкома РФС, депутат Госдумы Игорь Лебедев. Он выразил сомнения, что это взвешенные и обдуманные меры, передает сайт Sports.ru.ю.
2020-03-11T03:11:00+03:00
2020-03-11T03:11:25+03:00
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03:11, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…