Итальянская «Аталанта» и немецкий «Лейпциг» первыми вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче «Аталанта» в гостях выиграла у испанской «Валенсии» со счетом 4:3. Игра прошла без зрителей в связи со вспышкой коронавируса. Что касается «Лейпцига», он в ответном матче со счетом 3:0 обыграл соперников из лондонского «Тоттенхэма».

