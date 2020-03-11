В Израиле по итогам третьих за год выборов вновь возникли трудности с формированием правительства

Накануне были объявлены официальные результаты. Больше всего голосов, как и предполагалось, набрала партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Она получила 36 мест в кнессете из 120 – это самый высокий результат партии за последние 17 лет. Однако даже при поддержке религиозных и правых партий блок Нетаньяху набрал 58 мест – на три меньше, чем необходимо для образования парламентского большинства и формирования правящей коалиции, отмечают местные СМИ. Президент должен поручить формирование кабинета министров одному из депутатов до конца дня 17 марта.