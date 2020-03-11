Словения закрывает границу с Италией из-за коронавируса

Исполняющий обязанности премьер-министра Марьян Шарец отметил, что эта мера не затрагивает грузовые перевозки. Ранее запрет на въезд для всех прибывающих из Италии ввели власти Австрии. Италия лидирует по числу зараженных коронавирусом в Европе. По последним данным, в стране выявлено более 10 тысяч заболевших, более 600 скончались. По все Италии введен карантин.