Словения закрывает границу с Италией из-за коронавируса

Исполняющий обязанности премьер-министра Марьян Шарец отметил, что эта мера не затрагивает грузовые перевозки. Ранее запрет на въезд для всех прибывающих из Италии ввели власти Австрии. Италия лидирует по числу зараженных коронавирусом в Европе. По последним данным, в стране выявлено более 10 тысяч заболевших, более 600 скончались. По все Италии введен карантин.
2020-03-11T02:05:00+03:00
2020-03-11T02:14:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 11 марта 2020
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