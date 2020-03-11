В Лондоне арестована недвижимость родственников Нурсулатана Назарбаева

Два особняка и квартира были куплены в 2008 году за 100 миллионов долларов. Как сообщает «Би-би-си», арест на имущество был наложен год назад, а теперь суд разрешил раскрыть имена собственников. Это дочь первого президента Казахстана, спикер сената страны Дарига Назарбаева, а также ее старший сын с женой. Недвижимость арестовали по закону, согласно которому владельцы имущества должны объяснить британским властям источник своего состояния
2020-03-11T02:05:00+03:00
2020-03-11T02:13:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 11 марта 2020
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