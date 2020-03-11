Депутат Госдумы Игорь Лебедев раскритиковал запрет в Москве массовых мероприятий численностью более 5000 человек

«Давайте тогда остановим метро, заводы, школы», — заявил член исполкома РФС. По его словам, на футболе меньше шансов заразиться, потому что зрители на открытом воздухе, передает сайт Sports.ru. Депутат обратил внимание на то, что несмотря на все ограничения из-за коронавируса, «Аэрофлот» продолжает выполнять рейсы в Китай. Согласно указу мэра Сергея Собянина, на все спортивные мероприятия будут пускать не более пяти тысяч участников и болельщиков. Ограничения введены до 10 апреля, а на 22 апреля намечено всенародное голосование по поправкам в Конституцию