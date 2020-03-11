Суд в США открыл доступ к докладу Мюллера по делу о вмешательстве России в выборы

Закрытые материалы могут получить демократы в Конгрессе, сообщает газета «Вашингтон пост». Решение принял Апелляционный суд столичного округа Колумбия. Но оно может быть оспорено. Демократы добиваются доступа к материалам из-за подозрений, что Дональд Трамп якобы препятствовал расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера. Сам президент США это отрицает.
2020-03-11T01:11:00+03:00
2020-03-11T01:12:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 11 марта 2020
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