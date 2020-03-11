Суд в США открыл доступ к докладу Мюллера по делу о вмешательстве России в выборы

Закрытые материалы могут получить демократы в Конгрессе, сообщает газета «Вашингтон пост». Решение принял Апелляционный суд столичного округа Колумбия. Но оно может быть оспорено. Демократы добиваются доступа к материалам из-за подозрений, что Дональд Трамп якобы препятствовал расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера. Сам президент США это отрицает.