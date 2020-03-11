Президент Афганистана Ашраф Гани помиловал заключенных талибов

На свободу выпустят полторы тысячи человек. Ежедневно из тюрем будут выходить по сотне заключенных, сообщает телеканал «Толо ньюс». У освобожденных соберут биометрические данные. Они также должны дать письменное обязательство не участвовать в боевых действиях. В конце февраля США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение. В России организация «Талибан» признана террористической и запрещена.
2020-03-11T01:10:00+03:00
2020-03-11T01:11:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2603186-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:10, 11 марта 2020
Загрузка комментариев...