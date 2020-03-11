Президент Афганистана Ашраф Гани помиловал заключенных талибов

На свободу выпустят полторы тысячи человек. Ежедневно из тюрем будут выходить по сотне заключенных, сообщает телеканал «Толо ньюс». У освобожденных соберут биометрические данные. Они также должны дать письменное обязательство не участвовать в боевых действиях. В конце февраля США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение. В России организация «Талибан» признана террористической и запрещена.