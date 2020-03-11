Совет Федерации может уже сегодня рассмотреть закон о внесении изменений в Конституцию

Накануне он прошел только второе чтение в Госдуме. Ожидается, что сегодня нижняя палата парламента его примет в окончательном третьем чтении, после чего направит сенаторам, чтобы они немедленно проголосовали, передает ТАСС.

Накануне в законопроект была внесена поправка об обнулении президентских сроков после изменения Конституции, что дает возможность Владимиру Путину переизбраться на пост президента уже в пятый раз