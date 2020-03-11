Российские спецслужбы разжигают расовую ненависть в США, пишет газета The New York Times

По словам ее источников в американских спецслужбах, сотрудники российской Службы внешней разведки, в частности, подстрекают к насилию сторонников превосходства белой расы и провоцируют недовольство среди афроамериканцев. В этом они используют как методы четырехлетней давности, так и новые. Среди них – воздействие на крайне правые, неонацистские группировки. Основная цель, по сведениям газеты, — создать чувство хаоса в американском обществе. Москва ранее неоднократно отвергала обвинения в попытках вмешательства в политическую жизнь США.