Российские спецслужбы разжигают расовую ненависть в США, пишет газета The New York Times

По словам ее источников в американских спецслужбах, сотрудники российской Службы внешней разведки, в частности, подстрекают к насилию сторонников превосходства белой расы и провоцируют недовольство среди афроамериканцев. В этом они используют как методы четырехлетней давности, так и новые. Среди них – воздействие на крайне правые, неонацистские группировки. Основная цель, по сведениям газеты, — создать чувство хаоса в американском обществе. Москва ранее неоднократно отвергала обвинения в попытках вмешательства в политическую жизнь США.
2020-03-11T00:05:00+03:00
2020-03-11T00:06:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:05, 11 марта 2020
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