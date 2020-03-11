Эксперты подтвердили, что обнаруженные под Рязанью останки принадлежат Екатерине Левченко

Пропавшая три года назад девушка была знакома с некоторыми фигурантами «пензенского дела».

Выводы судмедэкспертов были сделаны благодаря анализам ДНК, сообщили в Следственном комитете. Соответствующие тесты сдавали родители Левченко. Они также подтвердили в интервью различным изданиям результаты экспертизы. Останки погибшей были обнаружены в начале марта: они были присыпаны землей. О том, где они могут находиться, ранее рассказал интернет-изданию «Медуза» фигурант «пензенского дела» Алексей Полтавец, бежавший из России. Он признался в убийстве близкого друга Левченко Артема Дорофеева, также пропавшего три года назад. Полтавец утверждает, что к убийству обоих молодых людей причастны фигуранта дела «Сети», признанной в России террористической организацией. В частности, уверяет Полтавец, убийство Екатерины Левченко совершил Максим Иванкин, осужденный на 13 лет по обвинению в участии в террористическом сообществе и в покушении на сбыт наркотиков. При этом Полтавец также утверждает, что преступления были совершены с ведома другого фигуранта Дмитрия Пчелинцева.

Сам Пчелинцев назвал версию Полтавца ложной и заявил, что не имел никаких отношений с Левченко и Дорофеевым.