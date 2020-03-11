Госдума должна рассмотреть сегодня в третьем чтении поправки в Конституцию

В том числе вместе с принятой поправкой Терешковой. Эта норма позволит Владимиру Путину вновь участвовать в президентских выборах. Сам Путин сказал, что поправку должен оценить Конституционный суд, но он против нее не возражает. Президент накануне высказался против того, чтобы убирать из Конституции какие-либо ограничения на президентские сроки. Заявления Владимира Путина и делегация полномочий по принятию решения об обнулении президентских сроков КС – очередное подтверждение, что в ближайшие десять лет не стоит ожидать у власти другого президента. Такое мнение нам высказал редактор отдела «Политика» «Новой газеты» Кирилл Мартынов Мартынов отметил, что не стоит ожидать объективности от КС.
2020-03-11T00:02:00+03:00
2020-03-11T00:04:24+03:00
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00:02, 11 марта 2020
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