Госдума должна рассмотреть сегодня в третьем чтении поправки в Конституцию

В том числе вместе с принятой поправкой Терешковой. Эта норма позволит Владимиру Путину вновь участвовать в президентских выборах. Сам Путин сказал, что поправку должен оценить Конституционный суд, но он против нее не возражает. Президент накануне высказался против того, чтобы убирать из Конституции какие-либо ограничения на президентские сроки. Заявления Владимира Путина и делегация полномочий по принятию решения об обнулении президентских сроков КС – очередное подтверждение, что в ближайшие десять лет не стоит ожидать у власти другого президента. Такое мнение нам высказал редактор отдела «Политика» «Новой газеты» Кирилл Мартынов Мартынов отметил, что не стоит ожидать объективности от КС.