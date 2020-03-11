В Москве запретили массовые мероприятия, в которых участвуют более 5 тысяч человек

Такая мера введена до 10 апреля, говорится в указе мэра Сергея Собянина. Это сделано в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса в мире, пояснял сам глава города.

Новые правила затрагивают планы ряда оппозиционных организаций провести митинги против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Они планировали акции на 21 и 22 марта. Как сказал ранее «Эху» один из организаторов, Евгений Овчаров, они намерены добиваться согласования.

Уведомления о проведении митингов уже поданы в мэрию. Накануне в центре столицы у памятника князю Владимиру прошли одиночные пикеты против поправки депутата единоросс Валентины Терешковой, которую накануне приняла Госдума. В акции участвовали около ста человек.