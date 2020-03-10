Около ста человек приняли сегодня участие в одиночных пикетах против несменяемости власти

Они прошли в центре Москвы у памятника князю Владимиру. Собравшиеся выступили против принятой Госдумой поправки депутата-единоросса Валентины Терешковой, которая позволяет Владимиру Путину идти на новые президентские выборы. Полиция проведению пикетов не мешала, но сотрудники органов переписали паспортные данные участников.