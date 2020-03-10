На космодроме Байконур перенесли запуск ракеты-носителя «Протон М» со спутниками «Экспресс»

Он должен был состояться 31-го марта. Теперь предполагаемая дата старта – конец мая, — сообщают представители Роскосмоса. Это связано с тем, что в ракете обнаружены некачественные детали. Сейчас комиссия ищет виновных в поставке таких комплектующих.
2020-03-10T23:06:00+03:00
2020-03-10T23:07:16+03:00
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23:06, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…