На космодроме Байконур перенесли запуск ракеты-носителя «Протон М» со спутниками «Экспресс»

Он должен был состояться 31-го марта. Теперь предполагаемая дата старта – конец мая, — сообщают представители Роскосмоса. Это связано с тем, что в ракете обнаружены некачественные детали. Сейчас комиссия ищет виновных в поставке таких комплектующих.