Суд в Петербурге заочно арестовал фигуранта дела о покупке карт Генштаба

Житель северной столицы Антон Коломицын ждет решения нидерландских властей о политическом убежище. Дома его обвиняют в незаконном получении сведений, которые признаны гостайной. Расследование началось в январе.

Коломицын купил ранее диск с картами советского Генштаба, на которых были данные 60-70 годов. После этого к нему пришли сотрудники ФСБ, которые предупредили, что эти карты все еще засекречены. Однако тогда никаких обвинений ему не предъявили.