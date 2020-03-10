В Лондоне арестовано имущество дочери и внука экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

От них требуют доказать законность происхождения более 100 миллионов долларов, на которые куплены два особняка и апартаменты, — передает Би-би-си.

Этот арест стал одним из первых шагов новой кампании по борьбе с отмыванием сомнительных капиталов через покупку недвижимости в Великобритании. Дарига Назарбаева и ее старший сын Нурали Алиев оспаривают в суде арест недвижимости.