Массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч, запретили в Москве

Такая мера из-за ситуации с коронавирусом, будет действовать в городе до 10 апреля, говорится в указе мэра Сергея Собянина. Уже отменены ряд фестивалей. Кроме того, новые шаги столичного руководства ставят под вопрос проведения митингов против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Их оппозиция собирается провести 21 и 22 марта, уведомления были поданы сегодня в мэрию.