Массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч, запретили в Москве

Такая мера из-за ситуации с коронавирусом, будет действовать в городе до 10 апреля, говорится в указе мэра Сергея Собянина. Уже отменены ряд фестивалей. Кроме того, новые шаги столичного руководства ставят под вопрос проведения митингов против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Их оппозиция собирается провести 21 и 22 марта, уведомления были поданы сегодня в мэрию.
2020-03-10T23:01:00+03:00
2020-03-10T23:02:05+03:00
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23:01, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…