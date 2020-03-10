Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство объявило, что в стране начался финансовый кризис

Индекс финансового стресса, которое рассчитывает агентство, превысил отметку в 3 пункта. При этом уже 2,5 пункта означает, что финансовая система страны перешла в состояние кризиса. Вспышка коронавируса по-прежнему давит на мировую экономику, говорится в комментарии агентства: в связи с распространением эпидемии снижается экономическая активность многих стран, из-за чего сокращается и спрос на нефть. Результатом падения нефтяных цен стало серьезное ослабление рубля и российских фондовых индексов. Как пишет газета «Ведомости», утренний обвал на фондовом рынке привел к взлету активности частных инвесторов. С наплывом клиентов не справлялись брокерские сервисы. К закрытию торгов индекс РТС опустился на 13%, Московской биржи – на 8%.
2020-03-10T23:01:00+03:00
2020-03-10T23:01:30+03:00
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23:01, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…