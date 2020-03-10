Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство объявило, что в стране начался финансовый кризис

Индекс финансового стресса, которое рассчитывает агентство, превысил отметку в 3 пункта. При этом уже 2,5 пункта означает, что финансовая система страны перешла в состояние кризиса. Вспышка коронавируса по-прежнему давит на мировую экономику, говорится в комментарии агентства: в связи с распространением эпидемии снижается экономическая активность многих стран, из-за чего сокращается и спрос на нефть. Результатом падения нефтяных цен стало серьезное ослабление рубля и российских фондовых индексов. Как пишет газета «Ведомости», утренний обвал на фондовом рынке привел к взлету активности частных инвесторов. С наплывом клиентов не справлялись брокерские сервисы. К закрытию торгов индекс РТС опустился на 13%, Московской биржи – на 8%.