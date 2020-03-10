Американская администрация подтвердила, что Трамп отклонил приглашение Путина на Парад Победы в Москве

В Белом доме не уточнили, будет ли присутствовать на этом мероприятии американская делегация и кто ее может возглавить. О причинах отказа не сообщается.

Ранее сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сказал, что Москва получила по дипломатическим каналам отказ Трампа. Приглашения были направлены лидерам многих стран, в том числе премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и председателю КНДР Мин Чен Ыну. Свое участие уже подтвердили главы Индии, Франции, Чехии и еще ряда стран.