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22:31, 10 марта 2020

Объем торгов акциями на Московской бирже достиг сегодня рекордного значения

Он превысил 257 млрд рублей, передает агентство ТАСС. Общее снижение индекса РТС при этом составило 13%. Индекс Московской биржи – 8%. Это был первый рабочий день на неделе. И первый после обвала цен на нефть и снижения мировых индексов. По оценкам экспертов интернет-издания «Фонтанка», больших проблем удалось избежать.

Тем не менее лидерами падений стали крупнейшие российские компании, в том числе «Роснефть». Снижение котировок накануне началось вслед за падением цен на нефть. А его называют результатом разрыва сделки по сокращению нефтедобычи. Продлить соглашения не удалось из-за позиции России.



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