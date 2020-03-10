Объем торгов акциями на Московской бирже достиг сегодня рекордного значения

Он превысил 257 млрд рублей, передает агентство ТАСС. Общее снижение индекса РТС при этом составило 13%. Индекс Московской биржи – 8%. Это был первый рабочий день на неделе. И первый после обвала цен на нефть и снижения мировых индексов. По оценкам экспертов интернет-издания «Фонтанка», больших проблем удалось избежать.

Тем не менее лидерами падений стали крупнейшие российские компании, в том числе «Роснефть». Снижение котировок накануне началось вслед за падением цен на нефть. А его называют результатом разрыва сделки по сокращению нефтедобычи. Продлить соглашения не удалось из-за позиции России.