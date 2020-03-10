Инфекционную больницу для заразившихся коронавирусом планируют построить в Новой Москве

Это будет быстровозводимое здание вдали от крупных жилых комплексов, — написал сегодня в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он заверил, что больница не будет представлять угрозы для местных жителей. Также Собянин сказал, что сейчас в Москве выявлены единичные случаи заражения новым коронавирусом. Имеющиеся больничные мощности справляются с ситуацией.
2020-03-10T22:31:00+03:00
2020-03-10T22:32:52+03:00
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22:31, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…