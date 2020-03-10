Инфекционную больницу для заразившихся коронавирусом планируют построить в Новой Москве

Это будет быстровозводимое здание вдали от крупных жилых комплексов, — написал сегодня в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он заверил, что больница не будет представлять угрозы для местных жителей. Также Собянин сказал, что сейчас в Москве выявлены единичные случаи заражения новым коронавирусом. Имеющиеся больничные мощности справляются с ситуацией.