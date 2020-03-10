Московская мэрия на месяц запретила массовые мероприятия в столице с численностью участников более 5 тысяч человек

Как написал в своем блоге мэр Сергей Собянин, это связано с ситуация вокруг распространения коронавируса. Будут ограничены в том числе спортивные матчи, отменяются запланированные на эти дни фестивали. Тем временем ранее представители оппозиции подали в мэрию уведомления о проведении митингов против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Они хотят провести их 21 и 22 марта с заявленным числом участников до 25-50 тысяч человек.

Ранее Госдума приняла поправку депутата-единоросса Валентины Терешковой, которая позволяет Путину вновь идти на президентские выборы.