Суд по делу о гибели малайзийского «Боинга» взял перерыв до 23-го марта

Слушания проходят в Нидерландах, поскольку большинство погибших являются подданными королевства. По словам судьи Хендрика Стейнхёйса, они планируют в течение двух недель рассмотреть предложения, которые огласили представители обвинения и защиты — в частности, запрос прокуратуры о дополнительном расследовании в отношении россиянина Олега Пулатова.

Следствие считает причастными к гибели пассажирского самолета трех россиян, бывших сотрудников ФСБ и Минобороны, и одного гражданина Украины. Всем им были направлены запросы, но ни один на слушания не явился.

Самолет, как следует из материалов дела, сбил зенитно-ракетный комплекс «Бук», который прибыл из России. Москва обвинения в причастности к трагедии отвергает.