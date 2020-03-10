Сразу три митинга против обнуления сроков действующего президента собираются провести оппозиционные организации

Онни уже подали уведомления в мэрию. Однако акции планируются на 21 и 22 марта. Заявленное число участников до 25-50 тысяч человек. Таким образом они подпадают под новый запрет, который ввела этим вечером мэрия.

Между тем, сегодня вечером несколько десятков человек пришли в центр Москвы на одиночные пикеты. Они выступили против несменяемости власти. Один из участников, бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло сказал «Эху Москвы», что после 20-ти лет у власти Путин потерял кредит доверия.

Миняйло считает, что слова президента о том, что поправки должен еще проверить Конституционный суд, ничего не значат с практической точки зрения.