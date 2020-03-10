Собянин подписал указ о временном запрете массовых мероприятий численностью свыше 5 тысяч человек из-за коронавируса

Речь идет обо всех запланированных до 10 апреля событиях. Это как спортивные соревнования, так и различные публичные мероприятия. Так, по словам Собянина, будет отменен фестиваль «Крымская весна», включая запланированное на 15 марта празднование годовщины присоединения полуострова к России. Ранее столичные власти планировали сделать Тверскую улицу в этот день пешеходной и провести на ней праздничную программу.

Тем временем руководство российского футбольного чемпионата РПЛ объявило о том, что в среду совместно с РФС определит, как выполнять указ Собянина. По словам президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина, принять меры необходимо из-за заботы о здоровье людей, передает агентство ТАСС.

До 10 апреля в Москве запланированы 5 матчей чемпионата, в том числе с участием лидера – петербургского «Зенита». Помимо этого, возможность переноса шоу фигуристов «Россия, вперед!» допустила его креативный продюсер Татьяна Навка, передает агентство РИА Новости. Шоу было запланировано на 29 марта в столичном ледовом дворце «Мегаспорт».

Всего, по последним данным, в России выявлено 20 случаев заражения коронавирусом. Подавляющее большинство из них, как говорят власти, недавно вернулось из Италии.