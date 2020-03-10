Почти 9 миллиардов долларов потеряли богатейшие люди России из-за обвала на рынках

Исключение, как пишет журнал Forbes, составил лишь сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. Он, напротив, даже немного увеличил свое состояние, поскольку котировки принадлежащих его семье компаний после открытия торгов на московской бирже прибавили почти 4%.
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Госдума приняла поправку депутата-единоросса Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков Владимира Путина Сам президент, выступая в Госдуме, заявил, что предложение об обнулении президентских сроков можно принять, если положительное заключение даст Конституционный суд и если россияне поддержат такую поправку в ходе голосования 22-го апреля…
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…