Почти 9 миллиардов долларов потеряли богатейшие люди России из-за обвала на рынках

Исключение, как пишет журнал Forbes, составил лишь сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. Он, напротив, даже немного увеличил свое состояние, поскольку котировки принадлежащих его семье компаний после открытия торгов на московской бирже прибавили почти 4%.