Министерство энергетики планирует провести встречу с главами российских нефтяных компаний

Там будет обсуждаться ситуация после отмены сделки по сокращению нефтедобычи, — рассказал агентству «Интерфакс» источник, знакомый с планами ведомства. По его информации, встреча должна состояться в четверг, 12-го марта.

Ранее источник агентства Reuters утверждал, что министр Александр Новак встретится с главами нефтяных компаний в среду. При этом источники агентства добавляли, что темой встречи будет вопрос, следует ли возвращаться к сотрудничеству с ОПЕК.

После развала сделки цены на нефть упали почти на четверть. Баррель Brent опускался до 30-ти долларов. Это четырехлетний минимум.