Экспертиза подтвердила: в Рязанской области найдены останки знакомой фигурантов «пензенского дела» Екатерины Левченко

Об этом интернет-изданию «7х7» сказала мать убитой Татьяна Левченко. Как ранее написало интернет-издание «Медуза», в причастности к убийству девушки и ее знакомого Артема Дорофеева причастны несколько осужденных по «пензенскому делу».

В свою очередь, сами осужденные обвинения в убийстве отвергают.