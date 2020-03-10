Экспертиза подтвердила: в Рязанской области найдены останки знакомой фигурантов «пензенского дела» Екатерины Левченко

Об этом интернет-изданию «7х7» сказала мать убитой Татьяна Левченко. Как ранее написало интернет-издание «Медуза», в причастности к убийству девушки и ее знакомого Артема Дорофеева причастны несколько осужденных по «пензенскому делу».
В свою очередь, сами осужденные обвинения в убийстве отвергают.
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