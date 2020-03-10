В Москве до 10 апреля из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет более 5 тысяч участников

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в Москве в ближайший месяц будут запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек, сообщает «Интерфакс».

Соответствующий указ во вторник подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

До 10 апреля на территории Москвы запрещены «спортивные зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек».

На своем личном сайте Собянин отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется.

«Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей. Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек», — отметил он.

В частности, по словам мэра, придется отменить фестиваль «Крымская весна», включая празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверская, запланированное на 15 марта.

«Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено — не более 5000 участников и болельщиков. Вводимый запрет на проведение массовых мероприятий является временным и будет действовать до 10 апреля», — добавил Собянин.