Неизвестные убили свидетеля обвинения по делу запрещённой и признанной экстремистской организации «Артподготовка»

На процессе в Западном окружном военном суде в Москве об убийстве свидетеля объявил председательствующий, — пишет интернет-издание «Медиазона». Как рассказала адвокат одного из подсудимых Анастасия Саморукова, свидетеля Дмитрия Мурмалева ударили ножом в сердце. Это случилось в середине января. Адвокат считает, что нападение не связано с судебным процессом. Защита планировала допросить его.

По делу проходят три человека. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе. Кроме того, еще один человек проходит по статье о подготовке теракта, а двое других – об участии в теракте.