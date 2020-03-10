Молдавия и Греция принимают новые меры для борьбы с коронавирусом

В обеих странах закрывают образовательные учреждения – в Молдавии на неделю, в Греции на две недели. Ранее Афины решили, что церемония зажжения олимпийского огня в этом году пройдет без зрителей. Футбольные матчи в Европе в ближайшее время также планируют проводить в отсутствие болельщиков.