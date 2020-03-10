Работа газопровода «Сила Сибири» будет приостановлена во второй половине марта

Сообщается, что там будет проведена плановая профилактика оборудования. Между тем, ранее китайская компания СNРС объявила, что собирается остановить импорт газа. По данным агентств Bloomberg и Reuters, в стране снизилось потребление топлива и прекратился его отбор из хранилищ. «Сила Сибири» заработала в конце прошлого года. По этому трубопроводу российский газ поставляется в Китай. Контракт заключен сроком на 30 лет.