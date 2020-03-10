Работа газопровода «Сила Сибири» будет приостановлена во второй половине марта

Сообщается, что там будет проведена плановая профилактика оборудования. Между тем, ранее китайская компания СNРС объявила, что собирается остановить импорт газа. По данным агентств Bloomberg и Reuters, в стране снизилось потребление топлива и прекратился его отбор из хранилищ. «Сила Сибири» заработала в конце прошлого года. По этому трубопроводу российский газ поставляется в Китай. Контракт заключен сроком на 30 лет.
2020-03-10T20:03:00+03:00
2020-03-10T20:04:05+03:00
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20:03, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…