Несколько десятков человек пришли в центр Москвы на одиночный пикет против несменяемости власти

Они по очереди выходят с плакатами к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади, — передает корреспондент «Эха Москвы». За порядком наблюдают несколько полицейских, но как сообщается, они не мешают проводить пикет.

Об этой акции ее инициаторы объявили сегодня после того, как Госдума поддержала поправку депутата-"единоросса" Валентины Терешковой, которая обнуляет президентские сроки Владимира Путина и таким образом он получает возможность через четыре года вновь участвовать в президентских выборах.