Сразу несколько акций против обнуления президентских сроков Владимира Путина хочет провести оппозиция

В мэрию поданы уведомления по меньшей мере о трех митингах. Два из них заявлены на 21 марта и оба на проспекте Академика Сахарова. Еще один там же, но 22-го марта.

Госдума приняла сегодня поправку депутата-единоросса Валентины Терешковой, которая даст Путину возможность вновь участвовать в президентских выборах через четыре года. Сам Путин сказал, что такую норму должен рассмотреть Конституционный суд, но он против нее не возражает. В то же время президент высказался против того, чтобы убрать из Конституции какие-либо ограничения на президентские сроки.

Политолог Сергей Марков сказал в эфире «Эха Москвы», что в нынешней ситуации президент не может оставить свой пост.

Марков добавил, что Владимир Путин может уйти только при условии, если с нашей страны снимут санкции, будет прекращена информационная война, а также, по его словам, будут устранены русофобские настроения на Украине.