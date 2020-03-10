Суд в Нидерландах отложил слушания по делу о сбитом «Боинге» до 23-го марта

Сегодня на заседании близ Амстердама выступили представители обвинения. Они представили показания одного из свидетелей.

По его словам, рядом с ракетной установкой «Бук», из которой, как говорил следствие, был сбит пассажирский самолет, находились сотрудники российских спецслужб – предположительно речь идет о ФСБ, — передает «Радио Свобода».

Следствие утверждает, что «Бук» был доставлен на территорию, подконтрольную сепаратистам в Донбассе, из России. Москва причастность к этому отрицает.

В результате трагедии 5,5 лет назад погибли 298 человек.