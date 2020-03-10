Об этом пишет интернет-издание The Bell. Индекс мосбиржи немного подрос после выступления президента, однако потом снижение возобновилось, — пишет газета «Ведомости».
Основные индексы в России сегодня падают. Это стало реакцией на падение цен на нефть и снижение котировок акций на ведущих мировых биржах. Сильнее всего, по оценке аналитиков, дешевеют акции нефтегазовых компаний.
The Bell: Реакция рынка на выступление Владимира Путина и голосование в Госдуме оказалась незначительной
Об этом пишет интернет-издание The Bell. Индекс мосбиржи немного подрос после выступления президента, однако потом снижение возобновилось, — пишет газета «Ведомости».