Несколько оппозиционных организаций подали уведомления о проведении митинга против обнуления сроков президента

Они хотят провести акции 21-го и 22-го марта на проспекте Академика Сахарова. Тем временем сегодня одиночные пикеты с лозунгами за сменяемость власти хотят провести общественные деятели в центре Москвы. Акция объявлена у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади.

Госдума приняла сегодня поправку депутата-единоросса Валентины Терешковой, которая позволит Владимиру Путину вновь пойти на президентские выборы через 4 года. О решении голосовать против этой инициативы сказали только члены фракции КПРФ.