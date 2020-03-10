Всё больше европейских стран вводят новые ограничения в связи с коронавирусом

Общее число заболевших уже превысило сто одиннадцать тысяч человек.

Правительство Испании с сегодняшнего дня ввело запрет на прямые рейсы с Италией, где только за последние сутки заразились около двух тысяч человек. Он будет действовать как минимум до двадцать пятого марта, — сказано в распоряжении. В самом же королевстве сейчас выявлено примерно полторы тысячи случаев, восьмисот из которых – в Мадриде. Местная газета El Pais пишет, что в связи с этим нижняя палата парламента Испании приостановила свою деятельность на неделю.

В Италии в свою очередь ввели карантинные меры по всей стране, они подразумевают ограничение передвижения и отмену различных спортивных соревнований, включая игры чемпионата по футболу. Премьер-министр Джузеппе Конте объявил, что это решение далось чиновникам нелегко.

Новые ограничения вступили в силу и в Восточной Европе. Власти Чехии и Польши запретили сегодня проведение массовых мероприятий с участием более чем ста человек одновременно. Прага сейчас также закрывает начальные и средние школы, а Варшава ввела санитарный контроль на всех государственных границах.

О новом коронавирусе стало известно в минувшем декабре. Он появился в китайской провинции Ухань. Всемирная организация здравоохранения называет происходящее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. На сегодняшний день заболевших нашли уже более чем в сотне стран по всему миру.

От новой болезни погибли чуть более трёх тысяч человек, а выздоровели почти шестьдесят тысяч.