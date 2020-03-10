Зарубежные СМИ освещают начавшийся в Нидерландах процесс по сбитому Боингу рейса MH-17

Как считают эксперты, процессу суждено доказать причастность к этой трагедии не только связанных со спецслужбами обвиняемых, но и сидящих в Кремле высокопоставленных российских чиновников.

Обвинения россиянам — министру обороны так называемой Донецкой народной республики Гиркину, экс-офицерам ГРУ Дубинскому и Пулатову, — а также украинцу Харченко были предъявлены еще в июне, пишет The New York Times. – «Участие России в этих событиях было очевидно сразу», утверждается в статье (перевод сайта Инопресса).

Международная исследовательская группа из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины изучала дело в течение нескольких лет, по крупицам собирая фрагменты пущенной БУКом ракеты, перехваты мобильных переговоров и показания свидетелей, доказав роль России в этом деле и опровергнув шквал других теорий.

Следователи пришли к выводу, что между лидерами сепаратистов и российскими чиновниками поддерживались «почти ежедневные телефонные контакты», в том числе с Владиславом Сурковым, помощником главы государства. Все названные судом лица обвиняются в 298 случаях убийства, каждое из которых карается пожизненным заключением", — указывает The New York Times.

Никто из обвиняемых россиян не появился накануне на первом дне судебного процесса, и вряд ли это произойдет, поскольку Москва не экстрадирует своих граждан. Украинец Харченко, находящийся на неподконтрольной Киеву территории, включен Украиной в список разыскиваемых лиц. Только Пулатова в суде представляют адвокаты, которые уже затребовали дополнительное время на знакомство с предъявленным прокурором 36-тысячестраничным документом, пишет Bloomberg. — Как сообщает нидерландское издание NLTimes, цитирующее одного из местных адвокатов офицера ГРУ, его довольно высокооплачиваемая работа финансируется «неким российским фондом», созданным специально для оплаты услуг стороны защиты клиента.

Работающий на процессе голландский прокурор Тижс Бергер заявил сегодня агентству Associated Press, что у него, цитата, «есть веские основания» полагать, что Россия намерена затянуть или сорвать расследование. Обвинитель также сообщил суду, что многие из свидетелей по делу Рейса МН-17 опасаются за свою безопасность.

Сторона обвинения не исключает, что в ходе процесса могут появиться новые подозреваемые, причастные к трагедии с малазийским Боингом.