Обвинение по делу о сбитом «Боинге» попросило провести одно из судебных заседаний на авиабазе

Такое ходатайство исходило от прокурора в рамках второго дня слушаний по делу MH17 в Нидерландах.

Речь идет о заседании, на котором будет рассматриваться обвинение против одного из фигурантов дела Олега Пулатова. По мнению прокурора Дейди Вуи а Цой, на военной авиабазе Гильзе Рэйен на юге Нидерландов необходимо провести осмотр реконструкции полета малазийского «Боинга».

Самому Пулатову, по ее словам, обвинение предложило явиться в суд для дачи показаний или же ответить на вопросы следственного судьи непосредственно в России. Его адвокаты, в свою очередь, ответили, что пока не готовы принять решение по этому вопросу. К слову, Пулатов – единственный из фигурантов дела о сбитом в небе над Донбассом лайнере, кого на процессе по делу MH17 представляют адвокаты.

Кроме того, по словам прокурора, обвинение намерено «безопасно» допросить на суде шесть свидетелей. Речь идет, в том числе, об анонимном допросе. При этом она рассказала, что, по утверждениям свидетелей, некоторым из них угрожают российские спецслужбы, из-за чего они опасаются за свою безопасность. Данные десятков из них, пояснила обвинительница, в результате были засекречены.



В целом обвинение сегодня вновь подчеркнуло, что, по его мнению, сценарий крушения «Боинга» мог заключаться только в том, что он был сбит зенитным ракетным комплексом «Бук» с неподконтрольной Украине территории. Сама установка, как отмечается, прибыла в самопровозглашенные республики Донбасса из России.

Всего по делу о сбитом малазийском «Боинге» обвиняемыми проходят трое россиян и один украинец. В их числе – бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков. Он свою вину не признает.