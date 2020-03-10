Оппозиционеры намерены добиваться согласования митинга в Москве против обнуления президентских сроков Владимира Путина

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров.

«Мы рассматриваем для себя только легальные формы выражения своего мнения, поэтому мы будем добиваться все-таки какого-то согласования. На несанкционированный митинг мы не настроены. Мы хотим предотвратить тот переворот, который фактически происходит на наших глазах. Обнуление сроков – это совершенно не то, что должно происходить современном европейском государстве, каким является Россия. Мы надеемся на мобилизацию гражданского общества и на то, что вместе с другими оппозиционными силами, в том числе «Партией перемен» Дмитрия Гудкова, с «Открытой Россией», с другими коллегами по несистемной демократической оппозиции мы сможем выразить свое недовольство происходящим и дать такую возможность людям, которые придут на митинг», — сказал он.

Акцию протеста планируется провести 21 марта на проспекте Сахарова. Заявленная численность митинга – 50 тысяч человек.

Ранее Госдума приняла поправку Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков Владимира Путина. «За» проголосовали более 80 процентов присутствующих. Сам президент, выступая в Госдуме, заявил, что предложение об обнулении президентских сроков можно принять, если положительное заключение даст Конституционный суд и если россияне поддержат такую поправку в ходе голосования 22-го апреля. Одновременно Путин не поддержал предложение снять ограничения по количеству президентских сроков и высказался против досрочных парламентских выборов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение об обнулении президентских сроков и возможности Путина избираться в 2024-м году. При этом Матвиенко не считает, что поправки в Конституцию с самого начала были нацелены на продление полномочий Владимира Путина.