Министр энергетики России Александр Новак не исключает возможности новых договоренностей со странами ОПЕК по сокращению нефтедобычи после того, как закончится действие нынешнего соглашения. Новак уточнил, что Россия и ОПЕК запланировали очередные консультации в мае и июне. Сценарий выхода из соглашения по ограничению нефтедобычи прорабатывался, — подчеркнул Новак. Он объясняет панику на рынках новостями из Саудовской Аравии. Новак подчеркнул, что российская нефтяная отрасль остается конкурентоспособной.

До сих пор российские власти лишь гипотетически рассуждали о том, что будет с российской экономикой при резком падении цен на нефть. Провал переговоров с ОПЕК перевел эти переговоры в практическую область, — пишет газета «Ведомости» в редакционной статье.

Россия допустила серьезную стратегическую ошибку, решив начать нефтяную войну с Саудовской Аравией, — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал экономист Сергей Алексашенко.

По словам Алексашенко, Саудовская Аравия всерьез нацелена на то, чтобы показать России, что разрыв сделки с ОПЕК+ — неправильная стратегия.