Рубль отыграл почти 40% утреннего падения на Московской бирже, оставаясь при этом в заметном минусе

Это произошло благодаря некоторой стабилизации на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках. Московская биржа, которая накануне не работала из-за праздников, открылась сегодня ожидаемым обрушением котировок вслед за мировыми рынками. Индекс Мосбиржи упал на 10% — до минимума с февраля прошлого года, РТС примерно на 13%.

Больше всего потеряли крупнейшие российские нефтегазовые компаний. За первые два часа торгов их капитализация сократилась на 1,6 триллиона рублей. Так, акции «Лукойла», «Роснефти», «Татнефти» обвалились на 12—15%. Сбербанк и ВТБ потеряли около 12—13%, технологические компании 7—12%, потребительский сектор упал на 28%.

Курс доллара и евро утром подскочил более чем на 6%. Американская валюта на пике достигла почти 73 рублей, европейская торговалась дороже 82,5, а на несколько секунд поднималась до 85. Центробанк в этой ситуации решил поддержать рубль и начать упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Накануне на фоне падения рубля на западных площадках регулятор приостановил покупку валюты на 30 дней. К середине дня цены немного отыграли назад на фоне повышения нефтяных котировок. Марка Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ускорила рост почти до 11%. Стоимость фьючерса с поставкой в мае перевалил отметку 38 долларов. WTI выросла более чем на 10,5%, почти до 35 за баррель.

На выступление Путина в Госдуме, где он одобрил обнуление президентских сроков, российский фондовый рынок отреагировал позитивно. Сразу после заявления главы государства индекс Московской биржи подскочил почти на 2%, но довольно быстро вернулся к прежним значениям, с которых начался скачок. К вечеру падение индекса к закрытию прошлой пятницы составило порядка 5%.

Рынок акций отыграл половину утреннего провала. В лидерах роста «Сургутнефтегаз» и ряд бумаг металлургов.

Рубль на заявление президента фактически не отреагировал. Банк России установил на завтра официальный курс доллара 72 рубля 2 копейки, евро — 81,86.