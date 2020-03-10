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18:00, 10 марта 2020

Госдума приняла поправку депутата-единоросса Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков Владимира Путина

В поправке, которая в итоге была вынесена на голосование, обговаривается, что после ее включения в Конституцию ограничение в виде двух президентских сроков не должно «препятствовать лицу, занимавшему или занимающему должность президента» участвовать в качестве кандидата на выборах главы государства. Так поправку сформулировали депутаты после выступления Валентины Терешковой.

Она на заседании предложила два варианта, которые дали бы возможность Владимиру Путину принять участие в выборах 2024 года: либо обнулить президентские сроки, либо снять ограничение по их количеству. По ее словам, «само наличие такой возможности для действующего президента, учитывая его мощнейший авторитет, — это стабилизирующий фактор для нашего общества».

«Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в конституции, — сказала Терешкова на пленарном заседании Думы. — Или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной конституцией».

После выступления Терешковой спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил полуторачасовой перерыв «для проведения консультаций». Тем временем лидер «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов сразу заявил, что фракция, несомненно, готова эту поправку поддержать. Между тем, в КПРФ подчеркнули, что не согласны с предложением об обнулении, поскольку партия всегда высказывались против снятия ограничений по числу президентских сроков, которые может занимать один и тот же человек. В итоге все коммунисты, 43 депутата, были единодушны и выступили против. Больше никто их не поддержал – 380 депутатов: «Единая Россия», справедливороссы, ЛДПР, за исключением одного воздержавшегося, отдали голоса «за».

Сам президент, выступая в Госдуме, заявил, что предложение об обнулении президентских сроков можно принять, если положительное заключение даст Конституционный суд и если россияне поддержат такую поправку в ходе голосования 22-го апреля.
Одновременно Путин высказался против досрочных парламентских выборов, после чего «единоросс» Александр Карелин свою поправку отозвал.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко называет очень своевременным предложение снять ограничение на участие Путина в президентских выборах 24-го года. Она не считает, что поправки в Конституцию изначально были нацелены на продление полномочий Путина.

Обнуление президентских сроков поможет России сохранять стабильность, — считает политолог Алексей Чеснаков.
Делегирование полномочий КС по принятию решения об обнулении президентских сроков – очередное подтверждение того, что в ближайшие 10 лет у власти останется Владимир Путин, — считает редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.
Сегодня вечером в Москве у памятника князю Владимиру будут выставлены одиночные пикеты против поправок в Конституцию. «Нам нужна сменяемость власти, Путин должен уйти», — написал в Твиттере бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло.

Одновременно в мэрию подано уведомление о проведении митинга 21-го марта. Организаторы акции считают недопустимым переписывание Конституции. «У страны, где власть не меняется больше 20-ти лет, нет будущего», — говорится в заявлении. Организаторы намерены добиваться согласования своей акции, — рассказал нам один из заявителей, Евгений Овчаров.
Митинг планируется провести на проспекте Сахарова. Заявленная численность – 50 тысяч человек.



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